'Ajax wil in de winterperiode afscheid nemen van zestal spelers'

Bij Ajax kijken deze winter liefst zes spelers uit naar een nieuwe club, terwijl de Amsterdammers zelf twee versterkingen willen aantrekken. Dat meldt Voetbal International .

James McConnell zou terug mogen keren naar Liverpool. De Engelsman kwam dit seizoen slechts tot 219 speelminuten en lijkt dan ook weer terug te keren naar zijn oude club. Ook Kian Fitz-Jim en Branco van den Boomen zien hun toekomst op het middenveld bij Ajax beperkt. De club staat open voor een transfer als zich een serieuze geïnteresseerde meldt.

Voorin is er voor Oliver Edvardsen weinig speelgelegenheid. Hij kwam nauwelijks in actie onder trainer Fred Grim. In de verdediging neemt de concurrentie toe door de komst van Takehiro Tomiyasu. Anton Gaaei lijkt hierdoor de dupe te worden en ook Owen Wijndal moet vrezen voor zijn plek.

Over de winterse plannen zegt een bron: “Ajax hoopt op flinke winterse opschoning.” Gastón Ávila keert terug van zijn verhuurperiode bij Fortaleza, maar lijkt alweer op weg naar de uitgang. De Argentijn staat onder meer in de belangstelling van Antwerp FC en wordt gezien als transferkandidaat.