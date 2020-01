Geschreven door Mitch Marinus 01 jan 2020 om 18:01

Een spectaculair transfergerucht op nieuwjaarsdag: Ajax wil volgens The Daily Telegraph Jan Vertonghen terughalen naar Amsterdam. Mogelijk zal de terugkeer deze transferperiode al plaats kunnen vinden.

Volgens de Engelse krant zouden zowel Ajax als Napoli geïnteresseerd zijn in de diensten van de verdediger, die op nieuwjaarsdag nog gewoon in de basis bij Tottenham op bezoek bij Southampton (1-0 nederlaag).

Vertonghen heeft een aflopend contract en daarom is een transfer in deze winterstop de enige manier voor de Spurs om nog wat aan de Belg te verdienen. De terugkeer is mede door de blessure van Daley Blind, waarvan het onduidelijk is hoelang hij eruit ligt, in een versnelling gekomen en daarom zou de terugkeer zomaar al deze winterstop plaats kunnen vinden.