'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
'Ajax wil Japanse grootheid snel halen': "Ik wil aan de slag"

Arthur
bron: Voetbal International
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © BSR Agency

Bij Ajax heerste er na een reeks van zes punten uit zes wedstrijden even rust. De Amsterdammers willen in januari versterking halen, iets wat volgens kenners broodnodig is. Alles wordt op alles gezet om het seizoen af te sluiten op de tweede plaats, want dat levert in Nederland recht op een Champions League-ticket. Ajax werkt momenteel aan een opvallende transfer, zo meldt onder meer Voetbal International.

Het gaat om niemand minder dan de Japanse grootheid Takehiro Tomiyasu. De 27-jarige Japanner is momenteel transfervrij, maar kende de afgelopen anderhalf jaar weinig speelplezier. "Ik viel uit met een zware knieblessure en het seizoen daarvoor had ik al veel last van een kuitblessure," aldus de verdediger.

Tomiyasu verbrak in goed overleg zijn contract met Arsenal en ging daarna in Japan revalideren. "Nu wil ik weer aan de slag bij een club en mee trainen," zegt hij. Ajax ziet in hem een buitenkans en wil hem die mogelijkheid bieden. Interessant genoeg willen de Amsterdammers hem inzetten als flankverdediger, terwijl Tomiyasu in zijn beste periodes altijd op het midden van de verdediging uitblonk. Daar heeft Ajax echter al voldoende opties.

"Tomiyasu kan een buitenkans zijn als hij zijn oude niveau weet te halen," zeggen bronnen binnen de club. Na anderhalf jaar nauwelijks gespeeld te hebben, zal het echter veel tijd kosten om hem weer volledig wedstrijdfit te krijgen. Mogelijk wordt daarom al gekeken naar een inzet vanaf volgend seizoen. De Japanner brak in Europa door bij STVV, waar fans zelfs durfden te dromen van een terugkeer. Vervolgens speelde hij bij Bologna en uiteindelijk vertrok hij naar Arsenal. "Is Amsterdam de volgende halte?" klinkt het voorzichtig optimistisch.

