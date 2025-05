'Ajax wil John Heitinga en andere oud-Ajacied als trainersduo'

Dinsdagavond meldde Fabrizio Romano dat Ajax in gesprek is met Heitinga over een terugkeer als hoofdtrainer. De Telegraaf voegt daar aan toe dat de voormalig verdediger een duo moet gaan vormen met Keizer. "Het tweetal ligt op pole position, zou openstaan voor een terugkeer en krijgt – als beide partijen tot een akkoord komen – een kans op eerherstel", zo klinkt het.

Beide oefenmeester stonden al eens aan het roer bij de hoofdmacht van Ajax. Heitinga was in 2023 een half seizoen interim na het vertrek van Alfred Schreuder. Keizer volgde in 2017 Peter Bosz op, maar vertrok in december al. Volgens de Telegraaf zou Heitinga als 'boegbeeld' moeten gaan fungeren.