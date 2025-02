'Ajax wil komende zomer Nederlander uit Premier League halen'

De 21-jarige verdediger, die in de jeugd van Feyenoord speelde, komt nu nog uit voor Aston Villa. Hij speelde al meerdere keren in de Premier League. Bogarde is het neefje van Winston Bogarde, de voormalig assistent-trainer van Ajax. Volgens Romano heeft de Amsterdamse club de verdediger hoog op de verlanglijst staan.

Ajax is echter niet de enige. Ook bij Sevilla staat Bogarde er goed op. De 21-jarige Bogarde ligt nog tot medio 2026 vast bij Aston Villa. Een verlenging in Birmingham behoort echter ook tot de opties.

Aston Villa nam Bogarde in 2020 over van Feyenoord. De Engelse club betaalde 600.000 euro en verhuurde hem daarna tot twee keer toe aan Bristol Rovers. Begin dit seizoen brak hij door. Tot dusver kwam Bogarde tot vijf optredens in de Premier League.