'Ajax wil komende zomer opnieuw aankloppen voor Stije Resink'

Stije Resink was de laatste weken een van de meest besproken spelers van Nederland. De 22-jarige middenvelder droeg in de eerste seizoenshelft de aanvoerdersband bij FC Groningen en speelde zich met zijn constante prestaties nadrukkelijk in de kijker van meerdere topclubs. ESPN reconstrueert het transfergeweld rond de begeerde Groninger.

"Resink laat week na week zien dat hij binnen een goed presterend elftal tot de ‘buitencategorie’ behoort. Dat hij toe zou zijn aan een volgende stap, werd afgelopen zomer al duidelijk, maar de prestaties van het afgelopen halfjaar benadrukken dat beeld", zo schrijft ESPN.

Zo ook bij Ajax. "Ajax heeft dan al een jaar lang contact met het management van Resink. Ze volgen de middenvelder al sinds zijn komst in Groningen en zijn gecharmeerd. Ajax voert ook gesprekken met Resink zelf. De geboren Amsterdammer lijkt een binding te hebben met de club. Hij groeide immers op in de achtertuin, bij Almere City."

Van een vertrek komt het echter niet. "FC Groningen zit echter niet te wachten op een vertrek van de motor van het elftal. Net als in de zomer maakt Van Mosselveld vanaf het begin van de winterse transferperiode duidelijk dat Resink niet mag gaan."

"Ajax heeft Resink al geruime tijd op de korrel, maar concludeert, gezien de houding van FC Groningen, dat een poging op korte termijn kansloos is. Ondanks de zoektocht naar een opvolger van Jordan Henderson wordt de optie-Resink voorlopig geparkeerd. Ajax wil komende zomer opnieuw aankloppen. In het contract van Resink wordt dan een clausule actief, zo bevestigen bronnen aan ESPN. Daardoor kan de middenvelder naar verluidt voor een bedrag tussen de zes en zeven miljoen euro vertrekken. Ajax, maar ook meerdere andere Europese topclubs, zouden dan willen toeslaan", zo sluiten ze af.