'Ajax wil langer door met Garcia, dit moet zijn functie worden'
Ajax hoopt ook in het komende seizoen gebruik te blijven maken van de diensten van Oscar Garcia. Volgens Voetbal International ziet technisch directeur Jordi Cruijff de Spaanse trainer als de aangewezen kandidaat om Jong Ajax onder zijn hoede te nemen.
Garcia maakte begin februari de overstap naar Amsterdam met het doel om trainer van Jong Ajax te worden. Door veranderingen binnen de technische staf kreeg hij echter al snel een andere rol. Na het vertrek van interim-coach Fred Grim schoof de Spanjaard door naar het eerste elftal.
Onder leiding van Garcia wist Ajax zich in de slotfase van het seizoen alsnog te plaatsen voor Europees voetbal via de play-offs. De coach stond uiteindelijk tien wedstrijden aan het roer van de hoofdmacht.
Binnen de club bestaat de wens om Garcia voor Ajax te behouden. Zijn huidige overeenkomst loopt nog door tot de zomer van 2027. Cruijff beschouwt hem als de ideale trainer voor Jong Ajax, terwijl ook Garcia zelf positief staat tegenover een langer verblijf in Amsterdam.
Hoewel de Spanjaard eveneens mogelijkheden heeft om elders als hoofdtrainer van een eerste elftal aan de slag te gaan, lijkt een extra seizoen bij Ajax op dit moment de meest waarschijnlijke optie.
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