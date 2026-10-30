Ajax wil Leonardo nog niet afschrijven: "Hoe is het mogelijk?"
Marcos Leonardo werd dit seizoen door Ajax met hoge verwachtingen naar Nederland gehaald, maar tot nu toe heeft de Braziliaanse centrumspits nog maar twee keer gescoord in dertien wedstrijden. Lentin Goodijk maakt zich zorgen over de aanvaller.
"Met elke gemiste kans lijkt hij een stukje van zijn zelfvertrouwen te verliezen, de pijn is te lezen in zijn ogen", schrijft hij op de website van VI. "Hoe is het mogelijk? Daar zijn een aantal verklaringen voor. Allereerst kwam Leonardo met een fysieke achterstand naar Amsterdam. Na het einde van het seizoen met Al-Hilal trok hij naar zijn vaderland, waar hij een maand vakantie vierde en weinig trainde", blikt Goodijk terug.
"Toen hij halverwege juli bij Ajax tekende, moest hij bovendien nog even wachten op een werkvergunning voor hij kon meetrainen", beseft hij. "Leonardo moest dus een fysieke inhaalslag maken, terwijl de voorbereiding voor Ajax eigenlijk al voorbij was. Door de deelname aan de Conference League-voorrondes (Ajax moest in de maanden juli en augustus tegen Vojvodina, Shelbourne en FC Sion, red.) hadden de Amsterdammers al vroeg een dubbel programma. Naast die fysieke opbouw hecht Míchel ook veel waarde aan het opbouwen van chemie in zijn team", weet Goodijk.
"Het merendeel van de twaalf nieuwelingen bij Ajax werd door de trainer rustig gebracht, omdat ze eerst hun nieuwe ploeggenoten en de speelwijze nog moesten leren kennen", legt hij uit. "Spelers als Julian Brandt en Tolu hadden daar beduidend minder moeite mee. Laatstgenoemde begon direct met scoren, toen hij het shirt van Ajax aantrok. Tolu heeft inmiddels al negen doelpunten achter zijn naam en is uitgegroeid tot grote publiekslieveling in Amsterdam. Met zijn imposante lichaam is de Nigeriaan bovendien belangrijk als aanspeelpunt", ziet Goodijk.
"Leonardo kan daar niet op terugvallen, zijn kwaliteiten zijn subtieler, en hij worstelde dus meer met opstartproblemen", constateert hij. "Bij Leonardo is het momenteel alsof de duvel ermee speelt, maar bij Ajax hebben ze ook geleerd van de laatste jaren, waar jonge spelers te vroeg werden afgeschreven. Georges Mikautadze heeft na zijn vertrek door de achterdeur in Amsterdam een prachtige carrière (bij FC Metz, Olympique Lyon en Villareal, red.) opgebouwd, hij scoorde afgelopen week nog in de Champions League op Anfield", aldus Goodijk.
"Carlos Forbs stal in hetzelfde toernooi de show bij Club Brugge en Francisco Conceição is basisspeler bij Juventus, om maar een paar voorbeelden te noemen", vervolgt hij. "De Ajax-supporters tonen ook clementie voor Leonardo, zij zien hem worstelen op het veld en probeerden hem tegen Atalanta te bemoedigen door te klappen voor de acties die wél lukten. Zo is er opvallend veel geduld in Amsterdam, het helpt in die zin dat Tolu wél scoort, zodat de droogte bij Leonardo geen punten kost. Maar Ajax is uiteraard geen liefdadigheidsvereniging", waarschuwt Goodijk.
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Ajax wil Leonardo nog niet afschrijven: "Hoe is het mogelijk?"
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