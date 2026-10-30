Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax wil Leonardo nog niet afschrijven: "Hoe is het mogelijk?"

Niek
Marcos Leonardo in een thuiswedstrijd van Ajax
Marcos Leonardo in een thuiswedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Marcos Leonardo werd dit seizoen door Ajax met hoge verwachtingen naar Nederland gehaald, maar tot nu toe heeft de Braziliaanse centrumspits nog maar twee keer gescoord in dertien wedstrijden. Lentin Goodijk maakt zich zorgen over de aanvaller. 

"Met elke gemiste kans lijkt hij een stukje van zijn zelfvertrouwen te verliezen, de pijn is te lezen in zijn ogen", schrijft hij op de website van VI. "Hoe is het mogelijk? Daar zijn een aantal verklaringen voor. Allereerst kwam Leonardo met een fysieke achterstand naar Amsterdam. Na het einde van het seizoen met Al-Hilal trok hij naar zijn vaderland, waar hij een maand vakantie vierde en weinig trainde", blikt Goodijk terug.

"Toen hij halverwege juli bij Ajax tekende, moest hij bovendien nog even wachten op een werkvergunning voor hij kon meetrainen", beseft hij. "Leonardo moest dus een fysieke inhaalslag maken, terwijl de voorbereiding voor Ajax eigenlijk al voorbij was. Door de deelname aan de Conference League-voorrondes (Ajax moest in de maanden juli en augustus tegen Vojvodina, Shelbourne en FC Sion, red.) hadden de Amsterdammers al vroeg een dubbel programma. Naast die fysieke opbouw hecht Míchel ook veel waarde aan het opbouwen van chemie in zijn team", weet Goodijk.

"Het merendeel van de twaalf nieuwelingen bij Ajax werd door de trainer rustig gebracht, omdat ze eerst hun nieuwe ploeggenoten en de speelwijze nog moesten leren kennen", legt hij uit. "Spelers als Julian Brandt en Tolu hadden daar beduidend minder moeite mee. Laatstgenoemde begon direct met scoren, toen hij het shirt van Ajax aantrok. Tolu heeft inmiddels al negen doelpunten achter zijn naam en is uitgegroeid tot grote publiekslieveling in Amsterdam. Met zijn imposante lichaam is de Nigeriaan bovendien belangrijk als aanspeelpunt", ziet Goodijk. 

"Leonardo kan daar niet op terugvallen, zijn kwaliteiten zijn subtieler, en hij worstelde dus meer met opstartproblemen",  constateert hij. "Bij Leonardo is het momenteel alsof de duvel ermee speelt, maar bij Ajax hebben ze ook geleerd van de laatste jaren, waar jonge spelers te vroeg werden afgeschreven. Georges Mikautadze heeft na zijn vertrek door de achterdeur in Amsterdam een prachtige carrière (bij FC Metz, Olympique Lyon en Villareal, red.) opgebouwd, hij scoorde afgelopen week nog in de Champions League op Anfield", aldus Goodijk. 

"Carlos Forbs stal in hetzelfde toernooi de show bij Club Brugge en Francisco Conceição is basisspeler bij Juventus, om maar een paar voorbeelden te noemen", vervolgt hij. "De Ajax-supporters tonen ook clementie voor Leonardo, zij zien hem worstelen op het veld en probeerden hem tegen Atalanta te bemoedigen door te klappen voor de acties die wél lukten. Zo is er opvallend veel geduld in Amsterdam, het helpt in die zin dat Tolu wél scoort, zodat de droogte bij Leonardo geen punten kost. Maar Ajax is uiteraard geen liefdadigheidsvereniging", waarschuwt Goodijk. 

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Theo Janssen met een pet op zijn hoofd in Groesbeek

Janssen schakelt Heracles Almelo uit: "Namen ons niet serieus"

0
De Eurojackpot KNVB Beker

Ajax wacht bekerloting: dit zijn de 31 mogelijke tegenstanders

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax wil Leonardo nog niet afschrijven: "Hoe is het mogelijk?"

Janssen schakelt Heracles Almelo uit: "Namen ons niet serieus"

Ajax wacht bekerloting: dit zijn de 31 mogelijke tegenstanders

Tolu verrast mannen van Vandaag Inside: "Dit is een leuke gozer"

Sulejmani: "Die avond in de ArenA voelde vreemd, dat viel me zwaar"

Ajax greep mis bij grote aankoop: "We waren ontzettend dichtbij"

Alders kreeg harde boodschap in jeugd: "Slechts twee redden het"

Pieter Zwart ziet 4 spelers uitblinken bij Ajax: "Een fenomeen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws