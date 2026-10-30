Ajax wil Leonardo nog niet afschrijven: "Hoe is het mogelijk?"

"Met elke gemiste kans lijkt hij een stukje van zijn zelfvertrouwen te verliezen, de pijn is te lezen in zijn ogen", schrijft hij op de website van VI. "Hoe is het mogelijk? Daar zijn een aantal verklaringen voor. Allereerst kwam Leonardo met een fysieke achterstand naar Amsterdam. Na het einde van het seizoen met Al-Hilal trok hij naar zijn vaderland, waar hij een maand vakantie vierde en weinig trainde", blikt Goodijk terug.

"Toen hij halverwege juli bij Ajax tekende, moest hij bovendien nog even wachten op een werkvergunning voor hij kon meetrainen", beseft hij. "Leonardo moest dus een fysieke inhaalslag maken, terwijl de voorbereiding voor Ajax eigenlijk al voorbij was. Door de deelname aan de Conference League-voorrondes (Ajax moest in de maanden juli en augustus tegen Vojvodina, Shelbourne en FC Sion, red.) hadden de Amsterdammers al vroeg een dubbel programma. Naast die fysieke opbouw hecht Míchel ook veel waarde aan het opbouwen van chemie in zijn team", weet Goodijk.

"Het merendeel van de twaalf nieuwelingen bij Ajax werd door de trainer rustig gebracht, omdat ze eerst hun nieuwe ploeggenoten en de speelwijze nog moesten leren kennen", legt hij uit. "Spelers als Julian Brandt en Tolu hadden daar beduidend minder moeite mee. Laatstgenoemde begon direct met scoren, toen hij het shirt van Ajax aantrok. Tolu heeft inmiddels al negen doelpunten achter zijn naam en is uitgegroeid tot grote publiekslieveling in Amsterdam. Met zijn imposante lichaam is de Nigeriaan bovendien belangrijk als aanspeelpunt", ziet Goodijk.