'Ajax wil linksbuiten en zet in op huurdeal met Newcastle United'

Ajax heeft interesse in Spaanse vleugelaanvaller Antonio Cordero. Dat meldt transferjournalist Ben Jacobs op X .

Cordero maakt deze zomer de overstap van FC Malaga naar Newcastle United, maar gaat volgens Cordero komend seizoen gelijk verhuurd worden. Ajax heeft er wel oren naar de Spaanse linksbuiten tijdelijk over te nemen. Ook clubs in Duitsland en Spanje hebben de achttienjarige jeugdinternational op de radar. Waar de voorkeur van Cordero ligt, is niet bekend.

Cordero kwam afgelopen seizoen veertig keer in actie voor de Spaanse tweededivionist. Daarin maakte hij zes doelpunten en gaf hij zeven assists. Newcastle United gaat hem transfervrij overnemen.