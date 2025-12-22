'Ajax wil markt op en is geïnteresseerd in sterspeler van NEC'

PSV lijkt Joey Veerman deze winter te gaan verliezen aan het Turkse Fenerbahce. De Eindhovenaren kijken al rond naar een mogelijke vervanger en zijn daarbij uitgekomen bij Kodai Sano van NEC. PSV is echter niet de enige club met interesse, zo zouden ook Ajax en Feyenoord de situatie in de gaten houden.

"PSV heeft Kodai Sano van NEC zeker in het vizier", meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Maar: eerst moet Veerman echt verkocht worden (da's nog nie here we go, want boter & vis en zo)", schrijft de journalist daarover.

De club uit Eindhoven heeft nog geen openingsbod gedaan. "Er is nog niets geboden bij NEC - Contacten lopen al langer", vervolgt hij, waarna hij ook meldt dat NEC voorlopig te hoog in de boom zit. "Prijsrange nu hoog en wellicht te hoog, maar da's afwachten".

De interesse van PSV is in ieder geval geen fabeltje, zo melden bronnen aan ESPN. Ajax en Feyenoord zouden ook interesse hebben, maar zij hebben momenteel het geld niet. Ook meerdere clubs uit de Bundesliga én Premier League hebben interesse.