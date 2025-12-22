Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
'Ajax wil markt op en is geïnteresseerd in sterspeler van NEC'

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Kodai Sano scoort tegen FC Groningen
Kodai Sano scoort tegen FC Groningen

PSV lijkt Joey Veerman deze winter te gaan verliezen aan het Turkse Fenerbahce. De Eindhovenaren kijken al rond naar een mogelijke vervanger en zijn daarbij uitgekomen bij Kodai Sano van NEC. PSV is echter niet de enige club met interesse, zo zouden ook Ajax en Feyenoord de situatie in de gaten houden.

"PSV heeft Kodai Sano van NEC zeker in het vizier", meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Maar: eerst moet Veerman echt verkocht worden (da's nog nie here we go, want boter & vis en zo)", schrijft de journalist daarover.

De club uit Eindhoven heeft nog geen openingsbod gedaan. "Er is nog niets geboden bij NEC - Contacten lopen al langer", vervolgt hij, waarna hij ook meldt dat NEC voorlopig te hoog in de boom zit. "Prijsrange nu hoog en wellicht te hoog, maar da's afwachten".

De interesse van PSV is in ieder geval geen fabeltje, zo melden bronnen aan ESPN. Ajax en Feyenoord zouden ook interesse hebben, maar zij hebben momenteel het geld niet. Ook meerdere clubs uit de Bundesliga én Premier League hebben interesse.

Alex Kroes

'Ajax transfermarkt op en willen selectie verder versterken'

Joey Didulica

Didulica heeft blijvende gezondheidsschade: "Constant hoofdpijn"

Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

