'Ajax wil Marokkaanse WK-uitblinker halen; gesprekken gestart'

Ajax heeft interesse in Azzedine Ounahi en ziet de Marokkaanse middenvelder als een mogelijke versterking voor het middenveld. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn de Amsterdammers inmiddels in gesprek met Girona over een transfer van de 55-voudig international.

Ounahi maakte deze zomer indruk tijdens het WK met Marokko. De 26-jarige spelmaker was een belangrijke kracht voor de Atlas Leeuwen en speelde een hoofdrol in de achtste finale tegen Canada, waarin hij beide doelpunten voor zijn rekening nam.

De middenvelder staat open voor een vertrek na de degradatie van Girona uit La Liga. In zijn contract is een afkoopclausule van 25 miljoen euro opgenomen, maar Ajax probeert met de Spaanse club tot een akkoord te komen over een lagere transfersom. Trainer Míchel, die Ounahi goed kent, zou de speler graag naar Amsterdam halen.