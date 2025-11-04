'Ajax wil megatalent van FC Barcelona (19) tijdelijk gaan huren'

Ajax zou tijdens de komende transferperiode mogelijk contact opnemen met FC Barcelona. Volgens transferjournalist Ekrem Konur willen de Amsterdammers Roony Bardghji (19) huren van de Spaanse grootmacht, zo meldt hij op X .

Bardghji, een Zweeds talent, werd afgelopen zomer overgenomen door Barcelona. Bij FC Kopenhagen had de rechtsbuiten al laten zien over opvallende kwaliteiten te beschikken. Vorig seizoen kwam hij tot zeven doelpunten in negentien competitiewedstrijden, waarna Barça hem voor 2,5 miljoen euro transfereerde.

Dit seizoen kwam Bardghji tot nu toe in acht wedstrijden in actie voor de Spaanse grootmacht, goed voor 188 speelminuten. In de Champions League leverde hij al een assist. Toch lijkt de jonge speler niet tevreden met zijn beperkte speeltijd. Volgens berichten zouden VfB Stuttgart, FC Porto, OGC Nice, AS Roma en Ajax hem tijdelijk willen verhuren om hem meer kansen te geven.

Mocht het Alex Kroes lukken om Bardghji naar Amsterdam te halen, dan kan hij bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met Raúl Moro en Steven Berghuis. Berghuis is momenteel geblesseerd, terwijl Moro nog niet echt overtuigt. De Spanjaard kwam dit seizoen tot één assist in tien competitiewedstrijden en wist nog niet te scoren.