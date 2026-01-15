'Ajax wil middenvelder ophalen bij NEC, concurrentie is groot'

Volgens berichten zet NEC in op een transfersom tussen de vijftien en twintig miljoen euro. Daarmee zou het huidige clubrecord, dat op naam staat van doelman Robin Roefs (10,5 miljoen euro), ruimschoots worden verbroken. De interesse in de 22-jarige Japanner is de afgelopen maanden flink toegenomen. Eerder meldden ook PSV, Feyenoord en Ajax zich al voor Sano.

Daarnaast hebben zich nog meer geïnteresseerde clubs gemeld, zo vertelt Aalbers. "Clubs van Champions League-niveau zitten continu voor hem op de tribune." Over een concreet bedrag wil de NEC-directeur zich niet uitlaten. "Als club noemen we nooit bedragen, maar we hebben wel iets in gedachten", zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat hij op een hoger niveau snel zal aanhaken. En als er een bedrag op tafel komt dat zó hoog is, dat het de club op de lange termijn kan helpen, dan moeten we dat goed bespreken. Maar goed, daar gaan we niet van uit."

Afgelopen zomer toonde een Champions League-deelnemer al interesse, maar die club zette uiteindelijk niet door. "Uiteindelijk pakten zij niet door, maar ik raadde hen wel aan om hem te blijven bekijken." NEC hoopt Sano in ieder geval tot het einde van het seizoen in Nijmegen te houden. "We zijn bezig met een reis en die willen we samen afmaken", aldus Aalbers. "Met of zonder Kodai maakt wel een groot verschil."