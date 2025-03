'Ajax wil miljoenenbod doen op talentvolle spits van Besiktas'

Hekimoglu maakt een sterke ontwikkeling door bij Besiktas en dus is het oog van Ajax gevallen op de zeventienjarige spits, die ook minuten maakte in de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Besiktas.

Ajax, dat van plan is om aan het einde van het seizoen een bod te doen, is echter niet de enige geïnteresseerde. Ook Engelse clubs houden de verrichtingen van de Turk in de gaten. Besiktas denkt naar verluidt aan een transfersom van ongeveer drie miljoen euro voor het talent, dat nog een contract heeft tot medio 2028 in Istanbul.

Voormalig Besiktas-speler Oguzhan Özyakup, die ook bij onder meer Feyenoord en Fortuna Sittard actief was, heeft de interesse van Ajax bevestigd. "Ik ging onlangs naar een jeugdwedstrijd van Ajax. Ik sprak met een directeur. Hij vroeg naar Mustafa en zei: We kennen hem ook. Ze volgen hem, maar hij krijgt niet genoeg speeltijd", aldus Özyakup bij KAFA Sports.