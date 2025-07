'Ajax wil niet te ver zakken in prijs voor gewilde Jorrel Hato'

Chelsea heeft al een eerste bod van veertig miljoen euro neergelegd, maar dat werd direct afgewezen. De Londense club lijkt echter bereid om door te pakken en verder te gaan in de onderhandelingen. VI sluit niet uit dat beide partijen elkaar uiteindelijk halverwege tegemoetkomen, wat Hato een plek in de top vijf van duurste uitgaande transfers van Ajax zou opleveren.

Toch blijft Ajax op het standpunt dat een vertrek niet noodzakelijk is. "De club is ervan overtuigd dat Hato volgend jaar minstens net zoveel waard is als hij zich laat zien in de Champions League en mogelijk ook nog een plek verovert in de WK-selectie", schrijft Lentin Goodijk in het weekblad.

Ondertussen kijkt Ajax al voorzichtig naar mogelijke vervangers. Chelsea ziet in Hato de ideale concurrent van Marc Cucurella en houdt de druk op de onderhandelingen hoog. Ajax anticipeert op een eventueel vertrek en verkent de markt voor een linker- én rechter centrale verdediger.

Voor andere versterkingen, waaronder een nieuwe verdedigende middenvelder, zal Ajax vermoedelijk pas doorschakelen zodra er meer inkomsten uit uitgaande transfers zijn gerealiseerd. De komst van doelman Joeri Heerkens en spelmaker Oscar Gloukh is ondertussen zo goed als afgerond.

The Athletic meldde eerder dat een akkoord tussen Ajax en Chelsea dichterbij komt. Volgens het gezaghebbende medium ligt het bedrag dat Chelsea bereid is te betalen in ieder geval boven de veertig miljoen euro.