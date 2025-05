Ajax wil nieuwe 'Yaya Touré' aantrekken: "Fysiek enorm superieur"

Vorige week meldde Romano dat zowel Ajax als Feyenoord interesse hebben in Mustapha. De achttienjarige middenvelder valt op door zijn sterke spel in de jeugdopleiding van Crystal Palace, waar hij als aanvallende middenvelder indruk maakt. "Hij deed mij een beetje denken aan Yaya Touré. Hij is wel iets meer een tien dan Touré was, maar hij is fysiek enorm superieur en technisch ook wel vaardig", klinkt het bij #DoneDeal.

Het is niet duidelijk hoelang Mustapha nog vastligt op Selhurst Park. In januari 2024 tekende hij zijn eerste profcontract. Momenteel speelt hij voor de O21. Dit seizoen was hij in 24 officiële duels goed voor elf doelpunten en zes assists.