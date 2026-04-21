'Ajax wil Nigeriaans toptalent (18) losweken bij Zweedse club'

Zadok Yohanna
Zadok Yohanna Foto: © BSR Agency

Ajax heeft het vizier niet alleen op Nederland gericht in de zoektocht naar versterkingen voor komend seizoen. Volgens het Zweedse Expressen hebben de Amsterdammers namelijk op de tribune gezeten voor Zadok Yohanna.

De achttienjarige vleugelaanvaller speelt voor het Zweedse AIK, maar zijn verblijf in Scandinavië lijkt niet lang meer te duren. Meerdere grote clubs hebben namelijk scouts gestuurd om Yohanna te bekijken, dat meldt Miika Takkula, de hoofdscout van AIK.

Naast Ajax zouden ook onder meer Chelsea en Club Brugge zijn afgereisd naar Zweden. Volgens Sky Sport Deutschland-verslagger Florian Plettenberg hebben ook Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en RB Leipzig interesse in het Nigeriaanse toptalent. 

De achttienjarige Yohanna maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van AIK en was in acht officiële wedstrijden goed voor vier goals en drie assists. De rechtsbuiten maakte afgelopen zomer de overstap van Ikon Allah FA uit zijn vaderland naar Zweden, waar hij nog een contract tot eind 2029 heeft bij AIK.

