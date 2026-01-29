'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

Ajax rekent er nog altijd op dat het zich in de slotfase van de transferperiode versterkt met een nieuwe ‘zes’. Dat vertelt Lentin Goodijk in Rondje Europa van Voetbal International. De zoektocht naar een controlerende middenvelder loopt al langer, maar lijkt opnieuw tot de laatste dagen te worden uitgesteld. Dat laatste moet Fred Grim ongetwijfeld zorgen baren.

"Ik snap de angst wel, maar ik ga er zelf van uit dat er nog een nieuwe zes gaat komen", zegt Goodijk. "Op basis van de laatste windows is de angst dat het helemaal niet meer gaat lukken natuurlijk niet ongegrond. Je laat het nu weer allemaal op de laatste dagen aankomen. Ajax is afhankelijk van veel andere partijen, dus dat is niet echt een zekere positie. Bij Ajax is er heel veel vertrouwen in dat het echt wel gaat lukken."

Volgens de Ajax-volger bevindt de club zich op technisch en bestuurlijk vlak in een lastige overgangsfase. "Beuker heeft de leiding, Kroes helpt aan de uitvoerende kant en Cruijff begint in februari, maar is stiekem al met best veel deals bezig. Je hebt een soort van drie verschillende technisch directeuren, die allemaal met hun eigen inzichten op zoek gaan naar spelers. Dat is een situatie die ze helemaal zelf gecreëerd hebben, maar die ook ingewikkeld is."