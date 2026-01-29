Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

Arthur
bron: Voetbal International

Ajax rekent er nog altijd op dat het zich in de slotfase van de transferperiode versterkt met een nieuwe ‘zes’. Dat vertelt Lentin Goodijk in Rondje Europa van Voetbal International. De zoektocht naar een controlerende middenvelder loopt al langer, maar lijkt opnieuw tot de laatste dagen te worden uitgesteld. Dat laatste moet Fred Grim ongetwijfeld zorgen baren.

"Ik snap de angst wel, maar ik ga er zelf van uit dat er nog een nieuwe zes gaat komen", zegt Goodijk. "Op basis van de laatste windows is de angst dat het helemaal niet meer gaat lukken natuurlijk niet ongegrond. Je laat het nu weer allemaal op de laatste dagen aankomen. Ajax is afhankelijk van veel andere partijen, dus dat is niet echt een zekere positie. Bij Ajax is er heel veel vertrouwen in dat het echt wel gaat lukken."

Volgens de Ajax-volger bevindt de club zich op technisch en bestuurlijk vlak in een lastige overgangsfase. "Beuker heeft de leiding, Kroes helpt aan de uitvoerende kant en Cruijff begint in februari, maar is stiekem al met best veel deals bezig. Je hebt een soort van drie verschillende technisch directeuren, die allemaal met hun eigen inzichten op zoek gaan naar spelers. Dat is een situatie die ze helemaal zelf gecreëerd hebben, maar die ook ingewikkeld is."

Gerelateerd:
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis 'enorm aangeslagen': "Dit is dramatisch voor hem"

0
Fabrizio Romano

'Fabrizio Romano deelt transferupdate: Ajacied naar Juventus'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties