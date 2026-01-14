'Ajax wil Oekraïense back halen, maar heeft flinke concurrentie'

Ajax heeft belangstelling voor Yukhym Konoplya, maar moet mogelijk de strijd aangaan met Werder Bremen en Everton. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports. De 26-jarige rechtsback is aan het einde van het seizoen transfervrij bij Shakhtar Donetsk.

Volgens transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Sports Deutschland volgt Ajax de situatie rond Konoplya nauwgezet. "Ajax is niet de enige club die interesse heeft in de verdediger", schrijft Plettenberg. Werder Bremen zou zelfs al gesprekken hebben gevoerd, al is onduidelijk of er al een akkoord is bereikt.

Plettenberg voegt toe dat Werder Bremen niet de enige Duitse club is die de speler volgt. "Ook andere Bundesliga-clubs zouden interesse hebben, al is niet bekend om welke clubs het gaat." Hoewel het contract van de Oekraïner pas aan het einde van het seizoen afloopt, mag hij volgens de huidige regelgeving nu al gesprekken voeren met andere clubs.

Konoplya begon in 2012 bij de jeugdopleiding van Shakhtar Donetsk en debuteerde in 2021 in het eerste elftal, nadat hij de twee seizoenen daarvoor was verhuurd aan Desna. De rechtsback kwam tot nu toe 26 keer uit voor het nationale elftal van Oekraïne en speelde meer dan honderd wedstrijden voor Shakhtar. Dit seizoen heeft hij echter nog geen vaste basisplaats weten te veroveren.