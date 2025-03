'Ajax wil ook ploeggenoot van Tadic oppikken bij Fenerbahçe'

Volgens het Turkse Sabah Spor heeft Ajax niet alleen interesse in Dusan Tadic, maar ook in doelman Irfan Can Egribayat. De 26-jarige reservedoelman van Fenerbahçe zou daarnaast op de radar staan van clubs uit Spanje en Italië.

Volgens het Turkse medium hebben naast Ajax ook Real Betis, Sevilla en Bologna interesse in Irfan Can Egribayat. De 26-jarige doelman is normaal gesproken de stand-in van Dominik Livakovic bij Fenerbahçe, maar kreeg recent speeltijd vanwege een blessure van de Kroatische keeper. Ondanks zijn rol als reservedoelman zou Egribayat in Amsterdam goed op de lijst staan.

Egribayat heeft een geschatte marktwaarde van ongeveer 1 miljoen euro. Fenerbahçe haalde de doelman in de zomer van 2023 voor 1,2 miljoen euro over van Göztepe, een club uit dezelfde competitie.