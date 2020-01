Geschreven door Jessica Westdijk 06 jan 2020 om 15:01

Ajax zou opnieuw bij Benfica rondkijken voor een nieuwe doelman, zo meldt het Portugese medium A Bola. De Amsterdammers zouden interesse hebben in Odysseas Vlachodimos, die als mogelijke opvolger van Andre Onana wordt gezien.

Opvallend is dat ook Bruno Varela bij Benfica vandaan komt. Hij wordt op dit moment nog steeds gehuurd van de Portugese club, waar hij tweede of derde doelman was. Vlachodimos is de eerste doelman van de club uit Lissabon. Eerder speelde bij voor Panathinaikos en VfB Stuttgart.

Er zou een prijskaartje van €15 tot 20 miljoen euro aan Vlachodimos hangen. Niet gek gezien de duur van zijn contract: dat is nog tot medio 2024. Daar staat zelfs een afkoopsom van €60 miljoen in, maar dat lijkt Ajax niet te gaan betalen.