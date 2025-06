'Ajax wil oud-speler als assistent-trainer van Johnny Heitinga'

Volgens het medium Berita Sepakbola Dunia is het de verwachting dat Landzaat de nieuwe assistent-trainer wordt bij Ajax, nu het Indonesische voetbalseizoen bijna is afgelopen. De oud-middenvelder is momenteel nog de assistent-trainer van Patrick Kluivert, die bondscoach is van het Aziatische land. Ook Alex Pastoor en Gerald Vanenburg zitten in de technische staf van Indonesië.

Landzaat was in Nederland al eerder assistent-trainer bij onder meer Willem II, AZ en Feyenoord. De 49-jarige oud-voetballer was als trainer of assistent nog nooit werkzaam bij Ajax. Als speler doorliep hij de jeugdopleiding van de Amsterdamse club. In 1996 speelde hij zijn enige twee wedstrijden voor Ajax.