'Ajax wil oude bekende als nieuwe trainer, akkoord waarschijnlijk'

Ajax is in gesprek met John Heitinga over een terugkeer als trainer. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagavond.

Ajax is op zoek naar een opvolger voor Francesco Farioli en is in die zoektocht uitgekomen bij Heitinga. De gesprekken met de voormalig verdediger zijn volgens Romano in een vergevorderd stadium en een akkoord is 'waarschijnlijk'. Zijn club Liverpool is al begonnen met het in kaart brengen van mogelijke vervangers.

Heitinga ging afgelopen zomer als assistent-trainer met Arne Slot mee naar Liverpool. De 41-jarige maakte het seizoen 2023/24 af als interim-hoofdtrainer van Ajax nadat Alfred Schreuder werd ontslagen. Het kind van de club wilde graag langer blijven, maar moest die zomer plaatsmaken voor Maurice Steijn en vertrok uit Amsterdam.