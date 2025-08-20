'Ajax wil oude bekende Nemanja Gudelj terug naar Amsterdam halen'

Ajax gaat zich niet versterken met Edson Álvarez, maar dat betekent niet dat de Amsterdammers de markt niet afspeuren. Zo zou oude bekende Nemanja Gudelj in beeld zijn.

Sevillareports weet namelijk te melden dat Ajax wel brood ziet in een terugkeer van de ervaren voetballer. Gudelj speelt al meerdere jaren bij het Spaanse Sevilla, maar kwam in het verleden ook al uit voor Ajax. De Amsterdammers zouden een week geleden navraag hebben gedaan naar de Serviër, toen bleek dat Álvarez onhaalbaar was.

De 33-jarige Gudelj heeft in Spanje nog een contract voor één seizoen bij Sevilla. Hij werd in 2019 transfervrij opgepikt bij het Chinese Guangzhou. Sindsdien kwam hij 225 keer in actie voor Sevilla. Hierin scoorde hij acht treffers.