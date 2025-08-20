Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax wil oude bekende Nemanja Gudelj terug naar Amsterdam halen'

Stefan
Nemanja Gudelj
Nemanja Gudelj Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zich niet versterken met Edson Álvarez, maar dat betekent niet dat de Amsterdammers de markt niet afspeuren. Zo zou oude bekende Nemanja Gudelj in beeld zijn.

Sevillareports weet namelijk te melden dat Ajax wel brood ziet in een terugkeer van de ervaren voetballer. Gudelj speelt al meerdere jaren bij het Spaanse Sevilla, maar kwam in het verleden ook al uit voor Ajax.  De Amsterdammers zouden een week geleden navraag hebben gedaan naar de Serviër, toen bleek dat Álvarez onhaalbaar was.

De 33-jarige Gudelj heeft in Spanje nog een contract voor één seizoen bij Sevilla. Hij werd in 2019 transfervrij opgepikt bij het Chinese Guangzhou. Sindsdien kwam hij 225 keer in actie voor Sevilla. Hierin scoorde hij acht treffers.

Gerelateerd:
Sivert Mannsverk

OFFICIEEL | Ajax neemt afscheid van middenvelder Sivert Mannsverk

0
Carlos Soler

'Ajax wil stunten op transfermarkt en middenvelder PSG overnemen'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd