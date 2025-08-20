Ajax transfergeruchten en nieuws
'Ajax wil oude bekende Nemanja Gudelj terug naar Amsterdam halen'
Nemanja Gudelj Foto: © Pro Shots
Ajax gaat zich niet versterken met Edson Álvarez, maar dat betekent niet dat de Amsterdammers de markt niet afspeuren. Zo zou oude bekende Nemanja Gudelj in beeld zijn.
Sevillareports weet namelijk te melden dat Ajax wel brood ziet in een terugkeer van de ervaren voetballer. Gudelj speelt al meerdere jaren bij het Spaanse Sevilla, maar kwam in het verleden ook al uit voor Ajax. De Amsterdammers zouden een week geleden navraag hebben gedaan naar de Serviër, toen bleek dat Álvarez onhaalbaar was.
De 33-jarige Gudelj heeft in Spanje nog een contract voor één seizoen bij Sevilla. Hij werd in 2019 transfervrij opgepikt bij het Chinese Guangzhou. Sindsdien kwam hij 225 keer in actie voor Sevilla. Hierin scoorde hij acht treffers.
Laatste nieuws
OFFICIEEL | Ajax neemt afscheid van middenvelder Sivert Mannsverk
'Ajax wil oude bekende Nemanja Gudelj terug naar Amsterdam halen'
'Frenkie de Jong voelt zich 'belazerd' en wisselt van zaakwaarnemer'
'Ajax wil stunten op transfermarkt en middenvelder PSG overnemen'
Willaert onthult: "Hij wilde dolgraag terug naar John Heitinga"
Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"
Zwagerman verklapt: "Brobbey heeft dat naast zich neergelegd"
Van der Gijp moet keihard lachen om Ajax-speler: "Kan echt niet"
Van der Vaart geeft transferadvies: "Dat mis je nu bij Ajax"
Spaan: “Ik had het vage idee dat hij iets kon zijn voor Ajax”
Meer nieuws
Faberski wees transfer af: "Bang dat hij veel moest verdedigen"
Cristian Willaert verklapt: "Niet meer in de markt voor Brobbey"
Van Hooijdonk: "Go Ahead voetbalt al drie jaar beter dan Ajax"
Kroes blij met deal met FC Groningen: "Goed voor zijn ontwikkeling"
Oud-Feyenoorder onthult: "Ajax-fans hadden mijn hek vastgemaakt"
'Álvarez niet naar Ajax: West Ham bereikt akkoord met andere club'
'Ajax nadert akkoord over transfer Brobbey: vraagprijs bekend'
Ihattaren blikt terug: "Daar ben ik de club altijd dankbaar voor"
Marco van Basten krijgt harde kritiek: "Het is ondragelijk"
Hans Kraay jr. komt met transfertip: "Bij Ajax optie als back-up"
Ouder nieuws
Afellay laakt speelwijze Ajax: "Ze tikten Ajax van de mat af"
Vermeer duikt op bij opvallende club: "Uiteindelijk kantje boord"
Van der Gijp laakt Ajax-speler: "Hij vindt het volgens mij leuk"
De Boer hekelt Ajax-beleid: "Raar dat je hem niet meer gebruikt"
'Ziyech-transfer in zicht: Turkse club wil zich snel versterken'
'Ajax staat open voor een transfer, maar ontvangt geen biedingen'
'Ajax mogelijk niet op de markt voor nieuwe spits na Brobbey-exit'
'Ajax krijgt concurrentie: transfertarget voert gesprek in Italië'
'Ajax kan onverwacht speler verliezen': "Genoeg clubs willen hem"
Driessen en Nijhuis in discussie na Weghorst-moment: "Helemaal wel"
Video’s
Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"
Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"
Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"
Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"
Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"
Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"
Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar
0 reacties