'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'

Ajax wil Azzedine Ounahi tóch nog naar Amsterdam halen. Dat meldt Mundo Deportivo dat weet dat de Marokkaans international nog altijd weg kan bij degradant Girona.

Ook Hull City en Ipswich City - allebei naar de Premier League gepromoveerd - en Al Ittihad uit Saudi-Arabië zouden all-in zijn gegaan om Ounahi over te nemen, schrijft Mundo Deportivo. Geen van die clubs wist tot een akkoord te komen, waardoor Ajax terugkeert in de strijd om de speler.

Nadat Ajax Julian Brandt haalde leek de komst van Ounahi niet meer noodzakelijk. Tevens eiste Girona een té hoog transferbedrag. Maar de interesse van Ajax is 'alleen maar zijn toegenomen' de laatste dagen. Trainer Míchel Sánchez werkte al samen met de middenvelder.