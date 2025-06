'Ajax wil 'pareltje' binnenhalen en doet formeel bod op spits'

Dat nieuws meldt het Kroatische Index. De talentvolle spits speelde pas twee wedstrijden in de hoofdmacht NK Osijek, maar maakt genoeg indruk op de Amsterdammers om een bod neer te leggen. Dat komt vooral door zijn optredens in de jeugdelftallen van de club. In totaal scoorde hij 21 doelpunten in 30 wedstrijden in alle competities.

Ajax is overtuigd van het 'pareltje van Osijek', zoals de aanvaller wordt genoemd door het medium. Barić heeft nog een contract tot de zomer van 2027. Hoeveel hij moet kosten, is niet bekend. Ook over de hoogte van het formele bod worden geen uitspraken gedaan.