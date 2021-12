Geschreven door Idse Geurts 07 dec 2021 om 16:12

In de zoektocht naar een nieuwe doelman, lijkt Marc Overmars te zijn uitgekomen in Engeland. Ajax zou Dean Henderson willen overnemen van Manchester United. Bij United moet Henderson David de Gea voor zich dulden, waardoor hij vaak op de bank zit. United staat er hierdoor ook voor open om de doelman op huurbasis te laten vertrekken.

In 2019 mocht Henderson zich nog international van Engeland noemen. Tijdens zijn vorige verhuurperiode bij Sheffield United, van 2018 tot 2020, behoorde Henderson wel elke week tot een van de uitblinkers. Echter, bij zijn terugkeer bij United, bleek De Gea toch nog een stukje beter te zijn. Hierdoor speelde Henderson vorig seizoen slechts dertien wedstrijden in de Premier League en keepte hij dit seizoen alleen in de League Cup.

Een nieuwe verhuurperiode lijkt dus een goede stap voor de 24-jarige Engelsman. Ook voor Ajax zou dit een goede aanwinst zijn. Henderson heeft bewezen op het hoogste niveau te kunnen acteren en wellicht vertrekt André Onana nog deze zomer. Daarnaast zijn Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer ook niet meer de jongste. Een nieuwe, jonge keeper is dus geen overbodige luxe.