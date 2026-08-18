'Ajax wil salaris vrij maken: AD noemt vier grootverdieners'
Ajax kent een drukke transferzomer met veel inkomende transfers. Jordi Cruijff wil echter ook nog een aantal spelers verkopen.
Ajax nam onlangs afscheid van Mika Godts (PSG), Ahmetcan Kaplan (NEC) en Don Angelo Konadu (SK Lommel) en heeft zo meer financiële mogelijkheden om inkomende transfers te doen. De verwachting is echter dat er nog meer vertrekken gaan volgen.
Het Algemeen Dagblad noemt Josip Sutalo, Ko Itakura, Owen Wijndal en Kasper Dolberg. Het zijn spelers van Ajax die al langer aan een vertrek gelinkt worden en weinig toekomst in Amsterdam lijken te hebben. Daarbij drukken ze met hoge salarissen behoorlijk op de financiële posten. 'Zij brengen ook aan afschrijvingen meer jaarlijkse lasten met zich mee', zo klinkt het.
Voor Ajax zou een vertrek van een of meer van deze grootverdieners goed nieuws zijn. 'Dat is dan ook weer geen uitgemaakte zaak. Alleen hebben zij het afgelopen jaar nou niet zo sterk gepresteerd dat ze er sportief en/of financieel heel erg op vooruit kunnen'.
'Ajax wil salaris vrij maken: AD noemt vier grootverdieners'
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