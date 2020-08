Geschreven door Jessica Westdijk 07 aug 2020 om 12:08

Ajax zou Ryan Sessegnon willen huren van Tottenham Hotspur, zo meldt The Telegraph vrijdag. Sessegnon kan als linkermiddenvelder, maar ook als linksback of als vleugelspeler uit de voeten.

De 20-jarige Engelsman verruilde vorig seizoen Fulham voor Tottenham Hotspur. Spurs betaalde toen maar liefst 27 miljoen euro voor het talent. Bij Tottenham was hij echter dit seizoen nog geen vaste waarde. Hij kwam in de competitie tot 6 duels. Toch heeft het talent al flink wat ervaring. Voordat hij zijn transfer maakte, speelde hij al 120 duels in het eerste elftal van Fulham.

Ook die club heeft opnieuw naar de diensten van Sessegnon geïnformeerd, net als Ajax dus. José Mourinho heeft nog niet laten weten of hij de Engels jeugdinternational voor komend seizoen aan boord wil houden, of dat hij (tijdelijk) mag vertrekken. Voor Ajax lijkt Sessegnon een ideale vervanger mocht Nico Tagliafico deze zomer alsnog vertrekken. Eerder gaf Erik ten Hag al aan dat Ajax in ieder geval nog een linksback wil inlijven deze zomer.