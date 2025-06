'Ajax wil shoppen bij FC Utrecht': "Ajax zit hem op de hielen"

Cathline kende een sterk seizoen bij Utrecht. De Franse linksbuiten was goed voor zes doelpunten en zes assists. Met zijn bijdrage speelde hij een belangrijke rol in de vierde plaats van Utrecht, die recht geeft op de tweede voorronde van de Europa League. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven in Eindhoven en Amsterdam.

"Volgens onze informatie zitten Ajax en PSV hem op de hielen", schrijft Foot Mercato. In april nam FC Utrecht Cathline nog definitief over van FC Lorient voor zo’n 2,8 miljoen euro. Hoewel hij nog maar kort in de Domstad speelt, zou de club bereid zijn om hem deze zomer voor een ‘redelijke prijs’ te laten vertrekken. Over een specifieke transfersom wordt niets gemeld.

Naast PSV en Ajax zouden ook clubs uit Duitsland, Engeland en Frankrijk interesse tonen in Cathline. Welke clubs het precies zijn, blijft vooralsnog onduidelijk.