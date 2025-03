'Ajax wil shoppen in Mexico, spits naar Amsterdam voor tests'

De bijna 2 meter lange Mendez wordt nadrukkelijk gevolgd door Ajax en gaat spoedig misschien al de overstap maken. Momenteel speelt hij in de Mexicaanse Onder-23 competitie. Hierin maakte hij drie doelpunten in tien wedstrijden.

Mendez werd geboren in de Verenigde Staten, maar hij speelde zijn jeugdinterlands tot nu toe voor Guatemala. Dat land heeft hem nu voor het eerst ook voor de A-ploeg opgeroepen, terwijl de 1.99 meter lange spits ook nog over een Mexicaans paspoort beschikt.

In Mexico staat Mendez bekend als een speler die een neusje voor de goal heeft, terwijl hij op fysiek gebied lastig te kloppen is. Ajax zou hem inmiddels nadrukkelijk volgen en wil hem ook in Amsterdam zien voor tests. De spits kan zich in de duels tegen Honduras en Guyana laten zien in het shirt van Guatemala.