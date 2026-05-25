'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'

Ajax lijkt onder de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff op de Spaanse toer te gaan. Michel moet overkomen van Girona en de nieuwe hoofdtrainer worden, terwijl ook Daley Blind van Girona gelinkt wordt aan een nieuwe terugkeer naar de club. En daar blijft het wellicht niet bij.

Ook Viktor Tsygankov van Girona wordt namelijk gelinkt aan een transfer naar Amsterdam, zo meldt Ivan Quirós, aandeelhouder van Girona, op X. "Berichten geven aan dat Ajax interesse heeft in Tsygankov", schrijft hij op het sociale platform. Tsygankov is al enkele jaren één van de absolute sterkhouders bij het gedegradeerde Girona.

De Oekraïense vleugelaanvaller speelt voornamelijk vanaf de rechterflank, maar heeft ook al in de spits gespeeld. Voor Girona speelde hij tot dusver 119 officiële wedstrijden, waarin hij twintig keer wist te scoren. 23 keer gaf hij de assist. Tsygankov is tevens Oekraïens international en kwam al 65 keer uit voor zijn land. Hierin scoorde hij dertien doelpunten.