2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"

Bjorn
Míchel Sanchez

Ajax heeft haast met het aanstellen van een nieuwe trainer. Bij de Amsterdammers is nog altijd de Spanjaard Miguel Ángel Sánchez Muñoz, beter bekend als Míchel, de topkandidaat.

Míchel vertrekt definitief bij Girona, dat degradeerde naar het tweede niveau in Spanje. Hij is dus transfervrij op te pikken. "De 50-jarige trainer ligt op pole position bij Ajax om trainer te worden", schrijft De Telegraaf.

Volgens Voetbal International hoopt Ajax de komst snel af te ronden. "Míchel wordt op korte termijn in Amsterdam verwacht", aldus clubwatchers Lentin Goodijk en Tim van Duijn. "Míchel spreekt deze dagen met Ajax over de sportieve en financiële voorwaarden rond zijn aanstelling."

Door zijn vertrek bij Girona staan 'alle seinen op groen' voor een overgang naar Ajax. "Zodra ook over de laatste afspraken overeenstemming is bereikt, begint Míchel daar aan zijn vierde klus als hoofdtrainer", aldus Goodijk en Van Duijn. De Madrileen was eerder trainer bij Rayo Vallecano, SD Huesca en Girona.

