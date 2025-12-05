'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"

"Ajax is nu wel echt druk in gesprek met Jordi Cruijff", vertelt Goodijk. "Er moeten nu veel dingen worden afgesproken met elkaar. Het is wel goed om dat van tevoren goed af te stemmen met elkaar. Het laatste wat je nu wilt, is dat een technisch directeur na een halfjaar denkt van: het is toch niet geworden wat ik ervan verwacht had."

"Het is duidelijk dat Ajax Jordi Cruijff heel interessant vindt en dat hij zelf ook voor Ajax openstaat, dus dat gaat wel de goede kant op", vervolgt hij. "Ik denk dat Cruijff wel eerder begint dan het nieuwe seizoen. Volgens mij is de wens op 1 januari. Dan kunnen ze in december alles afronden."

Hoewel de naam van Maxwell ook rondgaat in Amsterdam, lijkt Cruijff wel de voorkeur te krijgen. "Ik heb wel de indruk dat ze meer voor Jordi Cruijff gaan. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is wel iemand die boven de partijen kan staan en dingen voor elkaar kan krijgen."