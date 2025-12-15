'Ajax wil speler uit Engeland ophalen': "Is al contact geweest"

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Julio Soler van AFC Bournemouth als mogelijke versterking voor de linksbackpositie. Sportjournalist Uriel Iugt meldt op X dat de Amsterdamse club al contact heeft opgenomen met de Premier League-club om de huurvoorwaarden te bespreken.

De linksbackpositie is bij Ajax momenteel kwetsbaar. Interim-trainer Fred Grim kan tot dusver slechts een speler op die plek inzetten: Owen Wijndal. Door een blessure miste de voormalig speler van AZ enkele weken, waardoor jeugdspeler Gerald Alders op die positie uitkwam.

lugt meldt op X: "De Nederlandse club heeft interesse in de back en er is al contact geweest met Bournemouth. Het grootste obstakel is de duur van de huurperiode, aangezien Bournemouth hem voor 6 maanden wil verhuren."

Alders is van origine echter rechtsback. Vorige week woensdag tegen FK Qarabag (2-4) moest ook Lucas Rosa, normaal rechtsachter, op links invallen, omdat Wijndal werd gespaard voor De Klassieker tegen Feyenoord van afgelopen zondag.