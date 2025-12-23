Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
'Ajax wil snel van speler af': "Niet veel belangstelling voor hem"

Arthur
bron: Mike Verweij
Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen
Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen Foto: © BSR Agency

De Noorse vleugelaanvaller Oliver Edvardsen, die een jaar geledenver overkwam van Go Ahead Eagles, kan na minder dan een jaar alweer vertrekken bij Ajax.

"Ik heb nog een Ajax-nieuwtje", zegt clubwatcher Verweij. "Oliver Edvardsen mag vertrekken. Er is nog niet heel veel belangstelling voor hem, maar de staf wil graag een nieuwe optie op de rechtsbuitenpositie."

Dat Edvardsen mogelijk vertrekt, komt niet onverwacht. De Noor kreeg de afgelopen weken weinig speeltijd bij Ajax, en ook Voetbal International suggereerde al een vertrek. Op dit moment worden vooral Rayane Bounida en Raúl Moro ingezet op rechtsbuiten. Daarnaast wordt Steven Berghuis na de winterstop terugverwacht van zijn blessure. Toch wil de technische staf een extra aanvaller op die positie. "Ze willen een nieuwe aanvaller", sluit Verweij af.

