Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'

Sara
bron: Gianluca Di Marzio
Bendeguz Kovacs
Bendeguz Kovacs Foto: © BSR Agency

Opmerkelijk nieuws uit de transferwereld. Ajax liet vorig jaar toptalent Bendeguz Kovacs naar AZ vertrekken, maar de Amsterdammers zouden nu weer interesse hebben om de spits terug te halen. De Hongaarse spits staat echter ook in de belangstelling van meerdere Europese topclubs, zo meldt Gianluca Di Marzio

Kovacs maakte afgelopen zomer de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar AZ en ontwikkelt zich sindsdien razendsnel. Zijn sterke optredens bleven ook in Europa niet onopgemerkt. Volgens het medium volgen naast Ajax ook Juventus en Chelsea de spits met grote interesse.

AZ wil echter voorkomen dat Kovács vertrekt en is bezig om een verbeterd contract aan de Hongaar te bieden. De spits ligt op dit moment nog vast tot medio 2028. Hij is inmiddels ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Hongarije. 

Gerelateerd:
Couhaib Driouech na de wedstrijd tegen FC Volendam

Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"

0
Davy Klaassen baalt

Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vink tipt speler voor Ajax: "Dat zou ik een mooie stap vinden"

'Kaj Sierhuis verschijnt op de radar bij Eredivisie-subtop'

Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"

'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'

Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"

'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'

Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"

Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws