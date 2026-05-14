'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'
Opmerkelijk nieuws uit de transferwereld. Ajax liet vorig jaar toptalent Bendeguz Kovacs naar AZ vertrekken, maar de Amsterdammers zouden nu weer interesse hebben om de spits terug te halen. De Hongaarse spits staat echter ook in de belangstelling van meerdere Europese topclubs, zo meldt Gianluca Di Marzio.
Kovacs maakte afgelopen zomer de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar AZ en ontwikkelt zich sindsdien razendsnel. Zijn sterke optredens bleven ook in Europa niet onopgemerkt. Volgens het medium volgen naast Ajax ook Juventus en Chelsea de spits met grote interesse.
AZ wil echter voorkomen dat Kovács vertrekt en is bezig om een verbeterd contract aan de Hongaar te bieden. De spits ligt op dit moment nog vast tot medio 2028. Hij is inmiddels ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Hongarije.
