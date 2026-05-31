Ajax wil spitsen ophalen bij AZ: "Hij is wel een sensatie, hoor"
Volgens Gianluca Di Marzio wil Ajax deze zomer een poging doen Bendeguz Kovacs terug willen halen naar Ajax. De jonge spits maakt een stormachtige ontwikkeling door bij AZ.
"Dat is een van de dingen die Marijn Beuker wordt aangerekend. Dat hij hem heeft laten gaan", is de conclusie in #DoneDeal van VoetbalPrimeur over de directeur van Ajax. "Hij is wel een sensatie om naar te kijken hoor. Heel erg lang en technisch best wel vaardig. Maar hij is geen speler die direct in de spits bij Ajax kan."
"Ik heb hem ook een keer gezien in de Youth League namens AZ en daar liep hij de verdedigers van Borussia Dortmund ook wel lachend omver", wordt er vervolgd. "Het is wel echt een interessante speler. Maar hij gaat dan wel bij Jong Ajax zijn minuten maken."
"Voor zo'n jongen is Ajax natuurlijk wel een veel grotere club dan AZ. En hij is weggestuurd door mensen die hem nu weer terug willen. Dat streelt je ego wel. En als je salaris verdubbeld kan worden, waarom zou je dan niet teruggaan?", vindt men echter.
