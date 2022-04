Geschreven door Idse Geurts 06 apr 2022 om 11:04

Tijdens de afgelopen transferperiode had Ajax vergaande interesse in Steven Bergwijn. Tot een uiteindelijke transfer kwam het echter niet. Tottenham Hotspur vroeg immers dertig miljoen voor de vleugelaanvaller. Een bedrag wat voor Ajax iets te gortig was. Toch hebben de Amsterdammers Bergwijn niet uit het hoofd gezet. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is Bergwijn voor Ajax een belangrijk doelwit tijdens de zomerse transferperiode. Dit meldt Romano in zijn The Here We Go Podcast.

Fabrizio stelt dat Ajax in januari naast Bergwijn greep, doordat de aanvaller twee keer scoorde tegen Leicester City. Door deze goals wist Bergwijn Tottenham-coach Antonio Conte tóch te overtuigen van zijn meerwaarde. Desalniettemin krijgt Bergwijn niet veel speeltijd van de Italiaanse coach. De Nederlander begint zijn wedstrijden vooral vanaf de bank.

Hierdoor ziet Ajax zijn kans om Bergwijn aankomende zomer over te nemen van Tottenham. De komst van de vleugelaanvaller zou in dat geval Antony kunnen opvolgen. De Braziliaan staat immers hoog op het verlanglijstje van Bayern München.