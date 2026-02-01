Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Ajax wil stunten en hoopt op last minute komst smaakmaker NEC'

Max
bron: Fabrizio Romano
Kodai Sano juicht
Kodai Sano juicht Foto: © BSR Agency

Ajax onderzoekt de mogelijkheden om Kodai Sano deze winter nog naar Amsterdam te halen. Dat schrijft transferjournalist Fabrizio Romano zondagochtend. 

De middenvelder is bezig aan een ijzersterk seizoen bij NEC en wordt aan meerdere clubs gelinkt. Ajax wil de concurrentie voor zijn en hoopt de Japanner de laatste dagen van de transferperiode nog naar Amsterdam te kunnen halen. Ajax is op zoek naar een nieuwe controleur en Sano zou die rol kunnen invullen.

Het is afwachten of de komst van Sano realistisch is. Eerder deze transferperiode liet NEC al weten dat de Japanner alleen bij de absolute hoofdprijs mag vertrekken. De gesprekken met het kamp van Sano zijn inmiddels al begonnen. 

