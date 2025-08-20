Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax wil stunten op transfermarkt en middenvelder PSG overnemen'

Stefan
Carlos Soler
Carlos Soler Foto: © Pro Shots

Ajax zou voor een daverende stunt willen zorgen op de transfermarkt. De Amsterdammers zouden namelijk overwegen om de Spaanse middenvelder Carlos Soler naar de Johan Cruijff Arena te halen.

Zo weet Voetbalzone te melden. Ajax zou de middenvelder van Paris Saint-Germain op huurbasis met een verplichte optie tot koop willen overnemen. De 28-jarige Soler is overbodig in Parijs en mag dus vertrekken bij de Franse grootmacht. Het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan West Ham United.

Alex Kroes zou de komst van Soler zeker zien zitten, al konden de gesprekken (nog) niet concreet worden door het gebrek aan financiële ruimte aan de kant van Ajax. Door het mogelijke vertrek van Brian Brobbey uit Amsterdam zou de club een serieus voorstel neer kunnen leggen voor Soler.

Rafael van der Vaart

Van der Vaart geeft transferadvies: "Dat mis je nu bij Ajax"

Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax

Faberski wees transfer af: "Bang dat hij veel moest verdedigen"

Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
