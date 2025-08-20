'Ajax wil stunten op transfermarkt en middenvelder PSG overnemen'

Zo weet Voetbalzone te melden. Ajax zou de middenvelder van Paris Saint-Germain op huurbasis met een verplichte optie tot koop willen overnemen. De 28-jarige Soler is overbodig in Parijs en mag dus vertrekken bij de Franse grootmacht. Het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan West Ham United.

Alex Kroes zou de komst van Soler zeker zien zitten, al konden de gesprekken (nog) niet concreet worden door het gebrek aan financiële ruimte aan de kant van Ajax. Door het mogelijke vertrek van Brian Brobbey uit Amsterdam zou de club een serieus voorstel neer kunnen leggen voor Soler.