Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax wil Sven Mislintat-scenario voorkomen': "Financieel pijn"

Bjorn
Een lachende Sven Mislintat
Een lachende Sven Mislintat Foto: © BSR Agency

Ajax hoopt in de toekomst weer een stuk succesvoller te worden. De club uit Amsterdam heeft geleerd van het recente verleden en wil rondom technisch directeur Jordi Cruijff een slagvaardig team creëren, dat meldt clubwatcher Mike Verweij op de website van De Telegraaf

"Met deze constructie wil Ajax een Sven Mislintat-scenario voorkomen, melden bronnen binnen de club", schrijft Verweij. "De data-Duitser had door gebrekkig toezicht door de raad van commissarissen vrij spel en deed de club met zijn twaalf veelal Ajax-onwaardige aankopen, die in totaal voor 59 seizoenen tekenden, financieel pijn."

Verweij weet dat Ajax overleg heeft gevoerd met Cruijff om zulke situaties te voorkomen. "Ajax keert onder de nieuwe technisch directeur terug naar de situatie vol checks and balances in het Overmars-tijdperk", meent Verweij. "Net als Overmars zal Cruijff een trainer (waarschijnlijk Michel) aanstellen die qua voetbalvisie op één lijn zit en waarmee hij eenzelfde twee-eenheid wil vormen, die de tandem Overmars-Ten Hag was."

Cruijff heeft al een clubje om zichzelf gecreëerd. Zo vervult zijn vertrouweling Joël Lara de rol van hoofdscout op dezelfde manier als Henk Veldmate dat eerder succesvol deed. "En waar Gerry Hamstra de rechterhand van Overmars was, daar kan Cruijff lezen en schrijven met de door Ajax naar voren geschoven Siem de Jong en Daniël de Ridder", aldus Verweij.

"Daarnaast heeft de technisch directeur een hotline met de kritische technisch commissaris Edo Ophof, die vanuit de raad van commissarissen toezicht houdt. Alle aankopen gaan zodoende over vijf of zes schijven", vervolgt hij. "Directeur voetbal Marijn Beuker richt zich sinds de komst van Cruijff vooral op de opleiding."

Gerelateerd:
Lovro Majer

'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'

0
Jordi Cruijff

'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

"Mislopen van Europees voetbal kan genezend werken voor Ajax"

"Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen"

'Míchel ziet Ajax niet zitten': "Club in Engeland of Duitsland"

Godts strijdt met vier collega's om titel 'Speler van het Jaar'

Van der Gijp: "Onbegrijpelijk dat Ajax die jongen niet koopt"

Hans Kraay jr.: "Ik zie in hem geen baas van het grote Oranje"

Blind en Veltman terug naar Ajax? "Hij is niet nieuwe Sneijder"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws