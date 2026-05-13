'Ajax wil Sven Mislintat-scenario voorkomen': "Financieel pijn"
Ajax hoopt in de toekomst weer een stuk succesvoller te worden. De club uit Amsterdam heeft geleerd van het recente verleden en wil rondom technisch directeur Jordi Cruijff een slagvaardig team creëren, dat meldt clubwatcher Mike Verweij op de website van De Telegraaf.
"Met deze constructie wil Ajax een Sven Mislintat-scenario voorkomen, melden bronnen binnen de club", schrijft Verweij. "De data-Duitser had door gebrekkig toezicht door de raad van commissarissen vrij spel en deed de club met zijn twaalf veelal Ajax-onwaardige aankopen, die in totaal voor 59 seizoenen tekenden, financieel pijn."
Verweij weet dat Ajax overleg heeft gevoerd met Cruijff om zulke situaties te voorkomen. "Ajax keert onder de nieuwe technisch directeur terug naar de situatie vol checks and balances in het Overmars-tijdperk", meent Verweij. "Net als Overmars zal Cruijff een trainer (waarschijnlijk Michel) aanstellen die qua voetbalvisie op één lijn zit en waarmee hij eenzelfde twee-eenheid wil vormen, die de tandem Overmars-Ten Hag was."
Cruijff heeft al een clubje om zichzelf gecreëerd. Zo vervult zijn vertrouweling Joël Lara de rol van hoofdscout op dezelfde manier als Henk Veldmate dat eerder succesvol deed. "En waar Gerry Hamstra de rechterhand van Overmars was, daar kan Cruijff lezen en schrijven met de door Ajax naar voren geschoven Siem de Jong en Daniël de Ridder", aldus Verweij.
"Daarnaast heeft de technisch directeur een hotline met de kritische technisch commissaris Edo Ophof, die vanuit de raad van commissarissen toezicht houdt. Alle aankopen gaan zodoende over vijf of zes schijven", vervolgt hij. "Directeur voetbal Marijn Beuker richt zich sinds de komst van Cruijff vooral op de opleiding."
'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"
"Mislopen van Europees voetbal kan genezend werken voor Ajax"
"Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen"
'Míchel ziet Ajax niet zitten': "Club in Engeland of Duitsland"
Godts strijdt met vier collega's om titel 'Speler van het Jaar'
Van der Gijp: "Onbegrijpelijk dat Ajax die jongen niet koopt"
Hans Kraay jr.: "Ik zie in hem geen baas van het grote Oranje"
Blind en Veltman terug naar Ajax? "Hij is niet nieuwe Sneijder"
Ajax welkom in Volendam: "Drukke periode voor de schoonmakers"
'Ajax wil Sven Mislintat-scenario voorkomen': "Financieel pijn"
Brouwers strijdbaar: "Ajax-thuis leeft altijd bij onze supporters"
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"