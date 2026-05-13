'Ajax wil Sven Mislintat-scenario voorkomen': "Financieel pijn"

Ajax hoopt in de toekomst weer een stuk succesvoller te worden. De club uit Amsterdam heeft geleerd van het recente verleden en wil rondom technisch directeur Jordi Cruijff een slagvaardig team creëren, dat meldt clubwatcher Mike Verweij op de website van De Telegraaf .

"Met deze constructie wil Ajax een Sven Mislintat-scenario voorkomen, melden bronnen binnen de club", schrijft Verweij. "De data-Duitser had door gebrekkig toezicht door de raad van commissarissen vrij spel en deed de club met zijn twaalf veelal Ajax-onwaardige aankopen, die in totaal voor 59 seizoenen tekenden, financieel pijn."

Verweij weet dat Ajax overleg heeft gevoerd met Cruijff om zulke situaties te voorkomen. "Ajax keert onder de nieuwe technisch directeur terug naar de situatie vol checks and balances in het Overmars-tijdperk", meent Verweij. "Net als Overmars zal Cruijff een trainer (waarschijnlijk Michel) aanstellen die qua voetbalvisie op één lijn zit en waarmee hij eenzelfde twee-eenheid wil vormen, die de tandem Overmars-Ten Hag was."