'Ajax wil talent belonen en contract openbreken en verlengen'

Ajax is van plan om Jorthy Mokio te belonen voor zijn sterke ontwikkeling. Volgens Voetbal International is de club begonnen met gesprekken om het contract van het zeventienjarige talent open te breken.

Ajax en Jorthy Mokio zijn inmiddels al in gesprek over een nieuwe verbintenis, meldt Voetbal International. Een officieel voorstel zou er snel van kunnen komen. Omdat Mokio nog zeventien is – geboren op 29 februari 2008 – mag hij maar maximaal voor drie jaar bijtekenen, tot de zomer van 2028. Op dit moment ligt hij vast tot 2027.

De club ziet Mokio als een belangrijke schakel voor de toekomst en wil dat onderstrepen met een nieuw contract. Een vertrek is volgens VI dan ook geen optie. Mokio zelf voelt zich ook op zijn plek in Amsterdam en denkt nog niet aan een transfer, ondanks eerdere interesse van onder andere FC Barcelona.