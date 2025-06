'Ajax wil talent langer aan zich binden, maar heeft concurrentie'

Dat nieuws meldt Fabrizio Romano. Simeon, aanvaller in Ajax Onder 17, geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van de club. Het probleem is dat hij nog geen profcontract heeft getekend, waardoor hij in theorie vrij is om te vertrekken. Ajax wil hem graag langer aan zich binden, maar volgens Romano heeft de jonge buitenspeler de interesse gewekt van meerdere topclubs uit Europa.

Tijdens onder meer de Future Cup maakte Simeon veel indruk. Als rechtsbuiten wist hij te scoren tegen zowel Paris Saint-Germain als Gamba Osaka, en speelde hij een belangrijke rol in het toernooi dat Ajax O17 uiteindelijk wist te winnen.