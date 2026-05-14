Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'

Sara
bron: Ajax Showtime
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Ajax hoopt zich te versterken met toptalenten Emmanuel Fejokwu en Ephendrich Rijsenburg. De talenten van respectievelijk West Ham United en Feyenoord staan hoog op het lijstje bij de Amsterdammers. 

Emmanuel Fejokwu is een sterke rechtsbenige verdediger die zowel als rechtsback als centrale verdediger uit de voeten kan. Het talent vertrok op jonge leeftijd naar Engeland en maakt momenteel zijn minuten voornamelijk in de O18. De zestienjarige Fejokwu is ook jeugdinternational van Nederland O16.

Het andere talent dat Ajax wil binnenhalen is Rijsenburg, zo weet Ajax Showtime. De vijftienjarige aanvaller geldt als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij speelde daarnaast al twee interlands voor Oranje Onder 15. De spits is zeer snel en technisch vaardig. 

Gerelateerd:
Davy Klaassen baalt

Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"

0
Ajax loopt er verslagen bij

Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"

0
Lees meer:
Ajax Ajax talenten Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"

'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'

Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"

Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar

Jordi Cruijff negeert scouts van Ajax: "Geen meetings ingepland"

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"

Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws