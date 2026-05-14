'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'

Ajax hoopt zich te versterken met toptalenten Emmanuel Fejokwu en Ephendrich Rijsenburg. De talenten van respectievelijk West Ham United en Feyenoord staan hoog op het lijstje bij de Amsterdammers.

Emmanuel Fejokwu is een sterke rechtsbenige verdediger die zowel als rechtsback als centrale verdediger uit de voeten kan. Het talent vertrok op jonge leeftijd naar Engeland en maakt momenteel zijn minuten voornamelijk in de O18. De zestienjarige Fejokwu is ook jeugdinternational van Nederland O16.

Het andere talent dat Ajax wil binnenhalen is Rijsenburg, zo weet Ajax Showtime. De vijftienjarige aanvaller geldt als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij speelde daarnaast al twee interlands voor Oranje Onder 15. De spits is zeer snel en technisch vaardig.