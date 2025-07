'Ajax wil talentvolle verdediger van Chelsea (19) overnemen'

De club uit Amsterdam heeft gevraagd of de 19-jarige linksback, die ook in het centrum uit de voeten kan, nog losgeweekt kan worden. Het lijkt er echter op dat hij zijn carrière zal vervolgen in Frankrijk. De entourage van Samuels-Smith is namelijk in gesprek met Strasbourg.

De verwachting is dat beide partijen in de komende dagen een akkoord zullen bereiken, waardoor Ajax moet doorschakelen naar andere opties. Alex Kroes is waarschijnlijk al op zoek naar een mogelijke vervanger van Jorrel Hato, die dolgraag naar de Engelse topclub wil verkassen.