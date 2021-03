Ajax zou komende zomer Matthew Hoppe naar Amsterdam willen halen, zo meldt de Amerikaanse journalist Grant Wahl.

De 20-jarige Hoppe speelt sinds 2019 bij Schalke 04, waar hij begon in de O19. Dit seizoen beleeft hij zijn doorbraak in het eerste elftal van de club, die er slecht voorstaat. Schalke 04 staat stijf onderaan. Het gat met nummer 17 Mainz is maar liefst 11 punten. Ondanks dat de club er zo slecht voor staat, wist Hoppe toch 5 goals te maken.

De jonge spits ligt nog tot medio 2023 vast in Gelsenkirchen, maar de kans op een vertrek is bij degradatie aannemelijk. Naast Ajax zou ook PSV wel oren hebben naar de komst van de aanvaller. Ook zou er interesse zijn vanuit Engeland en Duitsland.

Hearing Ajax & PSV have entered the race for a summer signing of Schalke's US forward Matthew Hoppe, who's also drawing interest from several top clubs in England & Germany as well.

— Grant Wahl (@GrantWahl) March 16, 2021