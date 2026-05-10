Ajax wil tegen Utrecht historisch dieptepunt in eigen huis voorkomen

Ajax staat zondag voor een cruciaal slotakkoord in de eigen Johan Cruijff ArenA. Het duel tegen FC Utrecht is niet alleen van groot belang in de felle strijd om de derde plaats, maar de Amsterdammers moeten ook winnen om een pijnlijk record uit de boeken te houden.

Het huidige seizoen in eigen huis verloopt voor Ajax-begrippen moeizaam. Met negen overwinningen, vier gelijke spelen en drie nederlagen staat de teller momenteel op 31 punten in de Arena. De statistieken wijzen uit dat Ajax dit weekend echt moet winnen om de geschiedenis niet op de verkeerde manier te herhalen.

Sinds het seizoen 1964/65 is het namelijk niet meer voorgekomen dat Ajax (omgerekend naar het driepuntensysteem) minder dan 33 punten verzamelde in de eigen thuishaven. Destijds bleef de teller steken op slechts 24 punten. Mocht de ploeg van Oscar García er zondag niet in slagen om de drie punten in Amsterdam te houden, dan noteert de club de slechtste thuisbalans in ruim zestig jaar tijd.