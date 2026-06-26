'Ajax wil Ter Stegen op huurbasis overnemen van FC Barcelona'

Marc-André ter Stegen is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe doelman van Ajax te worden. De Amsterdammers onderzoeken de mogelijkheid om de 34-jarige keeper op huurbasis over te nemen van Barcelona. Dat meldt Voetbal International.

Ter Stegen is al langer in beeld in Amsterdam. De Duitser beschikt over de ervaring, het leiderschap en de meevoetballende kwaliteiten die Ajax zoekt voor de positie onder de lat. Bovendien is hij een bekende van zowel Jordi Cruijff als trainer Míchel.

Cruijff werkte bij Barcelona samen met Ter Stegen, terwijl Míchel hem het afgelopen half jaar onder zijn hoede had bij Girona. Die bestaande banden kunnen Ajax helpen in de poging om de doelman naar de Johan Cruijff ArenA te halen.