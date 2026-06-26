'Ajax wil Ter Stegen op huurbasis overnemen van FC Barcelona'
Marc-André ter Stegen is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe doelman van Ajax te worden. De Amsterdammers onderzoeken de mogelijkheid om de 34-jarige keeper op huurbasis over te nemen van Barcelona. Dat meldt Voetbal International.
Ter Stegen is al langer in beeld in Amsterdam. De Duitser beschikt over de ervaring, het leiderschap en de meevoetballende kwaliteiten die Ajax zoekt voor de positie onder de lat. Bovendien is hij een bekende van zowel Jordi Cruijff als trainer Míchel.
Cruijff werkte bij Barcelona samen met Ter Stegen, terwijl Míchel hem het afgelopen half jaar onder zijn hoede had bij Girona. Die bestaande banden kunnen Ajax helpen in de poging om de doelman naar de Johan Cruijff ArenA te halen.
Bij Barcelona heeft Ter Stegen weinig uitzicht op speeltijd. Joan García geldt als nieuwe eerste keeper, terwijl Wojciech Szczesny daarachter de tweede optie is. Daardoor lijkt een vertrek bespreekbaar.
De Duitse doelman ligt nog tot medio 2028 vast in Camp Nou en drukt stevig op de begroting van Barcelona. Om die reden is de Catalaanse club bereid mee te denken over een oplossing.
Ajax hoopt daarvan te profiteren en ziet in Ter Stegen een ervaren sluitpost die direct leiderschap en kwaliteit aan de selectie kan toevoegen.
Van der Gijp wijst naar oud-Ajacieden: "Maar hier zit niets in"
'Ajax wil Ter Stegen op huurbasis overnemen van FC Barcelona'
'Ajax en Caio Henrique heel dichtbij een persoonlijk akkoord'
'Brian Brobbey in serieuze belangstelling van drie topclubs'
Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman wijzigt zijn achterhoede
Afellay ziet kansen voor Nederlands Elftal: "Dan word je geslacht"
Speeltijd voor Weghorst? "Tegen Tunesië krijgt hij een kwartier"
Winston Bogarde: "Ik denk dat hij een kans verdient in Oranje"
'Denswil keert terug in Nederland en traint mee bij nieuwe club'
Driessen ziet een groot probleem: "Waar gaat dit toe leiden?"
'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'
Ajax gaat oefenduel spelen in Kras Stadion: "Live uitgezonden"
'Václav Černý verschijnt op de radar van Nederlandse topclub'
Ronald de Boer: "Bij Ajax ging dat voor m'n gevoel vaak verkeerd"
Ajax legt talentvolle verdediger vast: "De volledige rechterkant"
'BILD: Sergiño Dest mogelijk weg bij PSV, Ajax kan profiteren'
Verweij onthult transfer Nick Verschuren: "Transfersom van 8 ton"
Afellay geniet van oud-Ajacied: "Moet blind zijn om dat niet te zien"
Janssen hoopt op oud-Ajacied bij Oranje: "Kun je niet omheen"
Brobbey weer in de spits? "Je probeert naar vastigheid te gaan"
'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"
Anass Salah-Eddine over Oranje: "Dat zou een prachtige pot zijn"
'Anton Gaaei kan Ajax verlaten na interesse van Italiaanse club'
Ten Hag blikt terug op Ajax-tijd: "Dat lukte op een haar na"
'Terugkeer naar Nederland doet marktwaarde Ajacied Paes goed'
Ronald Koeman laat van zich horen: "Die conclusie is niet juist"
Oranje torenhoog favoriet tegen Tunesië: fraaie odds van BetMGM
Zaakwaarnemer bevestigt huurtransfer Ajacied: "Dat klopt"
Peter van Vossen laat kijkers schrikken: "Aan drank en drugs?"
Weghorst nog in beeld bij FC Twente? "Heb hem niet meer gesproken"