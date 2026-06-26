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'Ajax wil Ter Stegen op huurbasis overnemen van FC Barcelona'

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc-André ter Stegen is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe doelman van Ajax te worden. De Amsterdammers onderzoeken de mogelijkheid om de 34-jarige keeper op huurbasis over te nemen van Barcelona. Dat meldt Voetbal International.

Ter Stegen is al langer in beeld in Amsterdam. De Duitser beschikt over de ervaring, het leiderschap en de meevoetballende kwaliteiten die Ajax zoekt voor de positie onder de lat. Bovendien is hij een bekende van zowel Jordi Cruijff als trainer Míchel.

Cruijff werkte bij Barcelona samen met Ter Stegen, terwijl Míchel hem het afgelopen half jaar onder zijn hoede had bij Girona. Die bestaande banden kunnen Ajax helpen in de poging om de doelman naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Bij Barcelona heeft Ter Stegen weinig uitzicht op speeltijd. Joan García geldt als nieuwe eerste keeper, terwijl Wojciech Szczesny daarachter de tweede optie is. Daardoor lijkt een vertrek bespreekbaar.

De Duitse doelman ligt nog tot medio 2028 vast in Camp Nou en drukt stevig op de begroting van Barcelona. Om die reden is de Catalaanse club bereid mee te denken over een oplossing.

Ajax hoopt daarvan te profiteren en ziet in Ter Stegen een ervaren sluitpost die direct leiderschap en kwaliteit aan de selectie kan toevoegen.

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