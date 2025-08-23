'Ajax wil toptalent niet in de weg zitten en mikt op huurdeal'

Ajax is nog altijd op zoek naar een controlerende middenvelder. De kans is groot dat de Amsterdammers voor een tijdelijke oplossing gaan.

Ajax wil zich de laatste dagen van de transferperiode nog versterken met een nieuwe 'zes', maar mikt daarin volgens Voetbal International wel op een huurdeal. "Niet alleen omdat het financieel aantrekkelijker is, ook om de ontwikkeling van Jorthy Mokio niet in de weg te staan", zo klinkt het. Edson Álvarez was in beeld voor die vacature, maar dat gaat niet meer gebeuren. De Amsterdammers kijken dus naar de alternatieven.

De zeventienjarige Mokio wordt gezien als enorm talent en kan die rol in de nabije toekomst invullen. Hij speelde al een aantal keer voor de Amsterdammers. Het contract van de Belgische middenvelder loopt nog tot medio 2027 en als het aan Ajax ligt wordt die verlengd.